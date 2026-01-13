Games Workshop reports record half-year results to November 2025

Follow us on:

Games Workshop Group plc (LON:GAW) has announced its half-yearly results for the 26 week period ended 30 November 2025.

Highlights

26 weeks ended26 weeks ended
30 November 20251 December 2024
Core revenue£316.1m£269.4m
Licensing revenue£16.0m£30.1m
Revenue£332.1m£299.5m
Revenue at constant currency£334.7m£299.5m
Core operating profitCore operating profit at constant currency£126.1m
£127.1m		£98.1m£98.1m
Licensing operating profitLicensing operating profit at constant currency£14.3m£14.0m£28.0m£28.0m
Operating profit£140.4m£126.1m
Profit before taxation£140.8m£126.8m
Net increase in cash – pre-dividends paid£112.5m£79.1m
 
Earnings per share319.9p288.9p
Dividends per share declared and paid in the period225p185p

Kevin Rountree, CEO of Games Workshop, said:

“I’m delighted to report a record half-year performance. A huge thank you to our staff, customers, trade accounts and broader stakeholders for their ongoing support.”

