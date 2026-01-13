Games Workshop reports record half-year results to November 2025

Games Workshop Group plc (LON:GAW) has announced its half-yearly results for the 26 week period ended 30 November 2025.
Highlights
|26 weeks ended
|26 weeks ended
|30 November 2025
|1 December 2024
|Core revenue
|£316.1m
|£269.4m
|Licensing revenue
|£16.0m
|£30.1m
|Revenue
|£332.1m
|£299.5m
|Revenue at constant currency
|£334.7m
|£299.5m
|Core operating profitCore operating profit at constant currency
|£126.1m
£127.1m
|£98.1m£98.1m
|Licensing operating profitLicensing operating profit at constant currency
|£14.3m£14.0m
|£28.0m£28.0m
|Operating profit
|£140.4m
|£126.1m
|Profit before taxation
|£140.8m
|£126.8m
|Net increase in cash – pre-dividends paid
|£112.5m
|£79.1m
|Earnings per share
|319.9p
|288.9p
|Dividends per share declared and paid in the period
|225p
|185p
Kevin Rountree, CEO of Games Workshop, said:
“I’m delighted to report a record half-year performance. A huge thank you to our staff, customers, trade accounts and broader stakeholders for their ongoing support.”