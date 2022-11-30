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Rio Tinto to host live investor seminar today

Rio Tinto plc

Rio Tino plc (LON:RIO) will today host a investor seminar.

The presentation to be given at the investor seminar today in London at 8.00am (GMT) / 7.00pm (AEDT) by Rio Tinto Chief Executive Jakob Stausholm and other executives and the live webcast can be accessed at https://www.riotinto.com/en/invest/presentations/2022/investor-seminar-london.

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